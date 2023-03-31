نقيب الأشراف يشكر الرئيس السيسي ويتمنى الشفاء العاجل للدكتور أحمد عمر هاشم

وجه محمود الشريف نقيب الأشراف، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أصدر تكليفاته بإرسال طائرة طبية مجهزة لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة العلمية بالنقابة، إلى القاهرة من دولة مالطا، بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء ذهابه لحضور مؤتمر بدولة الجزائر الشقيقة.

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد مدى تقديره للعلماء ومكانتهم وللجهود التي يبذلونها لخدمة الدين والوطن.

أحمد عمر هاشم

وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة العلمية بنقابة الأشراف، داعيًا المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل، ويمتعه بموفور الصحة والعافية.

كان الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، تعرض لوعكة صحية أمس، نتج عنها دخوله للمستشفى في دولة مالطا، أثناء توجهه لحضوره أحد المؤتمرات بدولة الجزائر.

الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم

وتواصل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فور علمه بتطور الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم بالتواصل مع رئاسة الجمهورية، والسفارة المصرية في مالطا؛ لإعادته إلى القاهرة.