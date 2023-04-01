الرئيس السيسي للمقاتلين بشرق القناة: قضينا على الإرهاب وبقى تاريخ نتكلم عنه

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعض الارتكازات الأمنية بشرق القناة والتقى مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.

وخلال تفقد الرئيس السيسي أحوال المجندين سألهم عن أحوالهم المعيشية ومواعيد الإجازات، وإذا كانت هناك مشكلات تواجههم قائلا: «أول ما اتخرجت من الكلية جيت هنا وعيشت أحلى أيام، واوعوا تفتكروا إن الأزمة دي هتفضل مستمرة، من 10 سنين كان الجميع يسأل متى ينتهي الإرهاب، ولكن الحمد لله بفضل الله وجهودكم تم القضاء عليه، والأزمة الحالية هتنتهي بفضل الله وبجهدكم برضو، وهييجي يوم ويبقى اللى بيحصل والأزمة الراهنة تاريخ نتكلم عنه».

وأضاف الرئيس السيسي: «حتى الدولار بفضل الله وجهدكم هيبقى تاريخ نتكلم عنه، بس لازم نتعب ونعرق ونشقى ونخلص كل المشاكل، وتجمع الجنود مع الضباط هنا لازم تتكملوا في الموضوعات المهمة وتعرفوا إن لو فيه أزمة إزاي تتحل وإيه أبعادها، وإزاي نحل مشاكلنا ومشاكل زملائنا».

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: «لازم برضو نكون منتبهين واوعوا تضيعوا وقت غير في بناء الجسم والعقل والفهم والتدريب، عشان بعد فترة الجيش تكون اتعلمت واستفادت بشكل كبير، وفي ساعتين الخدمة نعتبرهم تدريب وواقفين منتبهين جدا، وأنا قلت الكلام ده وأنا وزير عشان نبني رجال مقاتلين أشداء، ومن ضمن البناء بناء الجسم والعقل، لازم نتكلم كلام مفيد مع بعضنا ومنخافش من حد».