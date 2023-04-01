الرئيس السيسي: الاحتفال المقبل في سيناء سيكون بشكل مختلف يليق بمصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا لن ننسى الثمن الكبير الذي دُفع من أرواح ودماء الشهداء والمصابين، وهو مقابل الأمن والاستقرار لكل مصر وسيناء بالكامل، بعد قتال دام لـ 10 سنوات، لافتا إلى أن النجاح الأخير جاء نتيجة تضافر الجهود واجتماع القلوب، وكانت النتيجة كبيرة والنجاح أكبر، واليوم نلتقي بمناسبة الشهر الكريم وأنقل لكم تحية المصريين وسلامهم.

وأوضح الرئيس السيسي أن الاحتفال القادم سيكون في شكل آخر للدولة المصرية، وتحول في شكل سيناء بشكل غير مسبوق، لافتا إلى أن النتائج أهم من التكلفة، وسيناء يبذل بها جهد كبير من خلال مشروعات تنموية وهو أمر مستحق.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن ما حدث على مدار الـ8 سنوات الماضية كبير وضخم، وأُنفق عليه أرقام كبيرة، متابعا: «لنا احتفال خاص على أرض سيناء في المكان الذي شهد على دماء المصريين من الجيش والشرطة والمدنيين والشعب المصري في سيناء».

جاء ذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمركزات أمنية في شرق القناة والمشاركة في الإفطار مع الجنود ومشايخ قبائل سيناء.