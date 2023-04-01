5 مزارات سياحية في سوهاج بانتظارك في فسحة عيد الفطر مجانا

تضم محافظة سوهاج العديد من المزارات السياحية ما بين الترفيهي والتاريخي والديني، يمكن للمواطنين أبناء محافظة سوهاج أو الزائرين زيارتها والاستمتاع بها، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، الذى يحرص المواطنون خلاله على الخروج والتنزه والاستفادة من الإجازة.

وتزداد الحاجة للخروج والتنزه، خاصة إذا ضمت الأسرة أطفالا، فيبدأ البحث عن الأماكن والمزارات السياحية التي توفر متنفسا للأطفال ومكان مناسب لتنزههم، مع مناسبة ذلك لميزانية الأسرة.

أشهر المتنزهات بسوهاج

تعرض «الوطن» وفقا لمحافظة سوهاج أشهر المتنزهات والأماكن السياحية العامة التي يمكن الخروج بها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مجانية أو بتكلفة لا تتخطى الجنيه للفرد الواحد، من الكبار بينما الأطفال مجانا تماما.

ممشى أهل سوهاج يضم كافيهات ومطاعم

أقامت محافظة سوهاج ممشى أهل سوهاج على الكورنيش الشرقي ليكون متنفسا للمواطنين، يضم عدة كافيهات ومطاعم، منطقة لألعاب الأطفال مع مقاعد أسرية وممشى للدراجات وممشى لممارسة رياضة المشى على نهر النيل، ومتاح الممشى مجاني تماما الاستمتاع به، بينما خدمات المطاعم والكافيهات مدفوعة.

حدائق سوهاج المجانية

حديقة الطفل: تضم عدة ألعاب للأطفال وأماكن انتظار لأولياء الأمور، بتذكرة جنيه واحد للكبار والأطفال تحت سن 12 عاما مجانا.

الحديقة المتحفية: أو المسرح الروماني اليوناني، على ضفاف نهر النيل بحي شرق سوهاج، ويقام به احتفالات المحافظة، واستعراضات قصر ثقافة سوهاج.

كورنيش سوهاج والاستاد الرياضي

الكورنيش: يضم كورنيش النيل بمحافظة سوهاج عدة حدائق وأماكن للتجمعات العائلية، فضلا عن ألعاب الأطفال، وانتشار باعة الترمس والذرة المشوية والبطاطا وحلوى غزل البنات.

استاد سوهاج الرياضي: يضم استاد سوهاج الرياضي متنزهات وحدائق وأماكن لركوب الدراجات والمشى مع منطقة ألعاب للأطفال.