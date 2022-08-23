كورنيش سوهاج بعد تطويره بتكلفة 184 مليون جنيه.. استراحة للأهالي ومسار للدراجات

يعتبر كورنيش النيل الغربي بسوهاج، من أهم المناطق وأجملها بالمحافظة، نظرا لوقوع الكورنيش في وسط مدينة سوهاج، حيث هناك مصالح حكومية مهمة مقامة أمامه، وقبل توسعة وتطوير كورنيش النيل الغربي، كان هناك حالة من الزحام والتكدس الكبير، نظرا لضيق مساحة الكورنيش، والازدحام المتواصل به.

وعقب الانتهاء من أعمال توسعته وتطويره، أصبح شارع كورنيش سوهاج، من أجمل الشوارع وأفضلها، إلى جانب كونه محور مروري يساهم في تحقيق السيولة المرورية التي يعاني منها المواطنين في المدينة، إضافة أنه أصبح متنفس جديد للمواطنين، وللكثير من قاطني المحافظة، ويفضلون السير بالدراجات الهوائية عليه.

وعبر أهالي مدينة محافظة سوهاج، عن الفرحة بالتطوير ووجود مسار مخصص للدراجات، خاصة مع استقلال موظفين للدرجات أثناء ذهابهم إلى العمل.

استراحات للأهالي ومسار للدراجات

وكان قد تم توسعة شارع البحر من ناحية شاطئ النيل ووضع استراحات للأهالي ومسار للدرجات بدءا من كوبري أخميم حتى النفق القبلي مرورا بمبنى مديرية التربية والتعليم ومكاتب البريد والبنوك.

الكورنيش قبل التوسعة

وتوقف المشروع عدة أعوام

كان مشروع تطوير الكورنيش بدأ العمل فيه من ما يقرب من 7 سنوات، وتوقف خلالها المشروع عدة أعوام حتى تم استئناف العمل فيه العام الماضي، وبلغت طول الكورنيش 1200 متر، وعرض 24.5 متر، في المسافة من أمام مديرية التربية والتعليم، وحتى «النفق»، بتكلفة إجمالية 184 مليون جنيه.

الكورنيش قبل التوسعة

الكورنيش بعد التوسعة

الكورنيش بعد التوسعة

الكورنيش بعد التوسعة