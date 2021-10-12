محافظ سوهاج يفتتح كورنيش النيل بالمنشاة ويتفقد مشروعات «حياة كريمة»

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، طريق كورنيش النيل بمركز ومدينة المنشاة، عقب الانتهاء منه بتكلفة 7 ملايين جنيه، وتابع المحافظ المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على نسب التنفيذ، بحضور النائبة رقية الهلال، والنائب عاطف كعربان أعضاء مجلس النواب، والمستشار محمود زين المستشار القانوني للمحافظة، وممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشاة

الكورنيش بطول 1200 متر وبتكلفة 7 ملايين جنيه

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن مراحل تنفيذ مشروع طريق الكورنيش بطول كيلو و200 متر، وبتكلفة 7 ملايين جنيه، حيث شملت الأعمال رصف طريق مزدوج، وتركيب أعمدة الإنارة، والبلدورات، وأعمال الدهانات والتجميل، وإنشاء حديقة السماكين العامة، لفتح متنفس طبيعي لأهالي المنشاة .

وهنأ «الفقي»، أهالي المنشاة بافتتاح الطريق الجديد، مؤكدا أن محافظة سوهاج تشهد حاليا طفرة غير مسبوقة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بجميع مراكز وقرى المحافظة، سواء من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، أو برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والعديد من المبادرات التنموية، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية والدولة بدعم وتنمية محافظات الصعيد عامة، وخاصة محافظة سوهاج .

محافظ سوهاج يتابع سير العمل بمشروعات المبادرة في قرى مركز المنشاة

وتفقد محافظ سوهاج، عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري بالقرى المستهدفة بمركز المنشاة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة، وتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي وتذليل أي عقبات، ومتابعة تطور الأعمال.

وبدأ محافظ سوهاج جولته بتفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية الزوك الغربية على مساحة 1400 متر مربع، والجاري إنشائها وفقا لنموذج التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث بدأ العمل بها في أغسطس الماضي، والمقرر الانتهاء منها في 31 ديسمبر القادم، لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، وبلغت نسبة التنفيذ 12% .

كما تفقد أعمال إنشاء المجمع الزراعي بقرية البواريك، على مساحة 330 مترا مربعا، ويتكون من طابقين وضم «وحدة بيطرية، وجمعية زراعية، ومكاتب إدارية»، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 25%، و بدأ العمل بالمشروع في سبتمبر الماضي، ومن المقرر الانتهاء منه في ديسمبر المقبل.