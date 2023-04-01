حزب الحرية: نستلهم روح القوة والتضحية في سبيل الوطن من ذكرى العاشر من رمضان

تقدم الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزيري الدفاع والداخلية، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، قائلا: نستلهم منها روح القوة والقدرة على إعلاء الوطن والوقوف والتصدي لأي عدو تسول له نفسه المساس بتراب هذا الوطن أو التهاون بأسوده الشجعان.

ذكرى انتصارات العاشر من رمضان لن ينساها المصريون

ولفت عبد الهادي، في بيان له، إلى أن ذكرى انتصارات العاشر من رمضان لن ينساها المصريون وستظل مصدر فخر وعزة وتباهي بما فعله رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر مدافعين عن تراب الوطن بكل ما هو غال ونفيس لا يخشون الموت أو العدو، وأقدموا بشجاعة وبسالة، مقدّمين أرواحهم في سبيل الوطن وطرد العدو وسحقه بهزيمة لا تزال الألسنة والصحف ووسائل الإعلام تتحدث عن روعة أداء رجال القوات المسلحة المصرية.

وأكد أن الدولة المصرية ماضية في معركة البناء والتنمية التي لا تقل عن حرب أكتوبر، فاليوم نحتفي بذكرى انتصارات أكتوبر ونستلهم منها القوة والعزيمة في بناء الجمهورية الجديدة، ودولة مصر الحديثة التي تقوم على مبادئ العمل وبذل المزيد من الجهد بالشراكة مع جميع مؤسسات الدولة من أجل دفع عجلة التنمية والتطوير، ولتظل مكانة مصر محفوظة بين الجميع.

تضافر الجهود لاستكمال التنمية

وطالب عبد الهادي، جميع المؤسسات والجهات ومنظمات المجتمع المدني بضرورة تضافر الجهود والتعاون معا من أجل استكمال التنمية، وتخفيف حدة التأثيرات الاقتصادية على المواطن الذي يعاني من تداعيات سلبية تحتاج لمزيد من الإجراءات اللازمة للتخفيف عن كاهله.