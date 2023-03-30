خبير اقتصادي يشرح أهمية انضمام مصر إلى بنك التنمية التابع لتجمع بريكس

شرح الخبير الاقتصادي محمد أنيس، أهمية القرار الجمهوري الجديد الذي صدَّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع «البريكس»، ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.

ورد أنيس، في تصريحات لـ«الوطن»، عن سؤال فوائد انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد التابع لتجمع «البريكس»، وماذا يعني ذلك؟ بأن المنظومة المالية الدولية متمثلة بشكل أساسي في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المؤسسين منذ الحرب العالمية الثانية، وبنك التنمية الأوروبي، وبشكل رئيسي أسس النظام المالي الحالي الذي يعتمد على أوروبا وأمريكا والدولار الأمريكي واليورو.

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنّ الدول المؤسسة في «بريكس»، وبشكل أساسي الصين وروسيا يحاولون وجود بدائل لهذا النظام، مشيرا إلى أنّ انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد التابع لبريكس يعتبر شيئًا جيدًا.

وتابع أنيس بأنّ انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد التابع لبريكس يعتبر شيئًا جيدًا لأنّها تكون من أعضاء مؤسسين البنك إذ يتيح لها بدائل تمويلية فيما يخص المشروعات التنموية وتضاف إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأوربي، بدلا من الاعتماد عليهم فقط.

أهمية انضمام مصر إلى بنك التنمية التابع لتجمع «بريكس»

واستكمل الخبير الاقتصادي حديثه قائلا: «بأن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد التابع لبريكس كمؤسسين ولها حصة ونسبة تجعلها تتجه إليهم بالمشروعات التنموية والحصول على تمويل وهو ما يصبح قيمة مضافة وأداة تمويل إضافية».

يذكر أنّ «بريكس» يعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، حيث إنه يمثل نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، ويضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.