اقرأ عدد «الوطن» غدا.. في ذكرى انتصارات «العاشر من رمضان»: «سينا أقوى بينا»
كتب:
محمد عزالدين
08:06 م | السبت 01 أبريل 2023
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
-بالأرقام.. أكبر مظلة أمان اجتماهي لحماية المصريين
-«الوطن» ترصد تطبيق توجيهات الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات في أبريل
-في ذكرى انتصارات «العاشر من رمضان»: «سينا أقوى بينا»
-«السيسي» يتفقد الارتكازات الأمنيو بشرق قناة السويس
-الحكومة: توفير تمويل التغذية الكهربائية لـ «الدلتا الجديدة والقطار السريع»
-«السياحة»: إقرار عدم الحج مسبقا شرط قبول السفر لأداء الفريضة
-«الري»: مشروعات للحفاظ على النيل وحماية جوانبه.. وتطوير واجهاته
-أحمد فهمي: «سره الباتع» خطفني.. وخالد يوسف أبهرني بالسرد والحكى والمغامرة جزء من شخصيتي
الصفحة الثانية
-«سينا أقوى بينا»
-في ذكرى انتصارات «العاشر من رمضان»: مشروعات غير مسبوقة في أرض «الفيروز»
-«معركة البناء»: عودة الحياة لطبيعتها تغير شكل الحياة بسيناء.. و610 مليارات جنيه لـ «التنمية والتطوير»
-«معركة الوعي»: انطلاق أولى الدورات المتخصصة في المن القومي لـ «السيناوية»
-مستشار «القادة والأركان»: رجال القوات المسلحة حاليا امتداد لـ «جيل أكتوبر».. و«الدراما الوطنية» تخليد لـ «بطولاتهم»
الصفحة الثالثة
-العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة سلاح مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية
-جهود للارتقاء بمعيشة المواطن
-حزمة تحسين الأجور والمعاشات
الصفحة الرابعة
-تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تبدأ الشهر الجاري تطبيق زيادة الأجور والمعاشات بـ 165 مليار جنيه
-بالأرقام.. ارتفاع مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية لـ 529.7 مليار جنيه في موازنة 2023/2024
-وكيل «خطة النواب»: تمويل برامج الحماية الاجتماعية ارتفع بنسبة 40% خلال العام الجديد
الصفحة الخامسة
-المشروعات القومية والمبادرات التنموية لـ «الجمهورية الجديدة» طريق تحسين حياة المصريين
-من «وصل الخير» إلى «كتف في كتف».. جهود المجتمع المدني لدعم المواطنين الأكثر احتياجا
-إشادات كبيرة من المؤسسات الدولية بملف الحماية الاجتماعية في مصر
-رئيس «تضامن النواب»: «السيسي» أطلق أضخم مبادرة إنسانية في التاريخ لتطوير أوضاع القرى الأكثر فقرا
الصفحة السادسة
-حضور قوى لقضايا المرأة الصعيدية في دراما رمضان.. من الختان والميراث إلى «حضرة العمدة»
-من «عدس» بنجلاديش إلى «ملوخية» مصر.. كيف احتفل «محمود» برمضان؟
-البوظة.. المشروب المفضل لأهالي السنبلاوين في رمضان
الصفحة السابعة
-خفض التضخم إلى 7% نصب أعين «المركزي المصري»
-«الأهلي للتمويل العقاري» تحقق معدلات نمو غير مسبوقة خلال 2022
-اتفاق بين «بنك مصر واتصالات وأمازون» لتوفير الخدمات الرقمية للعملاء
-قوافل البنك الزراعي المصري تجوب 7 محافظات
-«أبوظبي الإسلامي – مصر» يستعد لإصدار بطاقة «تكة» مسبقة الدفع
-«فاين القابضة»: خفض الانبعاثات بأكثر من 25 ألف طن سنويا
الصفحة الثامنة
-أحمد فهمي: «سره الباتع» خطفني.. وخالد يوسف أبهرني بالسرد والحكى والمغامرة جزء من شخصيتي
-سر ظهور لبنى ونس في مشاهد أصغر سنا بـ «جعفر العمدة»