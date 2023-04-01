اقرأ عدد «الوطن» غدا.. في ذكرى انتصارات «العاشر من رمضان»: «سينا أقوى بينا»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-بالأرقام.. أكبر مظلة أمان اجتماهي لحماية المصريين

-«الوطن» ترصد تطبيق توجيهات الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات في أبريل

-في ذكرى انتصارات «العاشر من رمضان»: «سينا أقوى بينا»

-«السيسي» يتفقد الارتكازات الأمنيو بشرق قناة السويس

-الحكومة: توفير تمويل التغذية الكهربائية لـ «الدلتا الجديدة والقطار السريع»

-«السياحة»: إقرار عدم الحج مسبقا شرط قبول السفر لأداء الفريضة

-«الري»: مشروعات للحفاظ على النيل وحماية جوانبه.. وتطوير واجهاته

-أحمد فهمي: «سره الباتع» خطفني.. وخالد يوسف أبهرني بالسرد والحكى والمغامرة جزء من شخصيتي

الصفحة الثانية

-«سينا أقوى بينا»

-في ذكرى انتصارات «العاشر من رمضان»: مشروعات غير مسبوقة في أرض «الفيروز»

-«معركة البناء»: عودة الحياة لطبيعتها تغير شكل الحياة بسيناء.. و610 مليارات جنيه لـ «التنمية والتطوير»

-«معركة الوعي»: انطلاق أولى الدورات المتخصصة في المن القومي لـ «السيناوية»

-مستشار «القادة والأركان»: رجال القوات المسلحة حاليا امتداد لـ «جيل أكتوبر».. و«الدراما الوطنية» تخليد لـ «بطولاتهم»

الصفحة الثالثة

-العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة سلاح مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

-جهود للارتقاء بمعيشة المواطن

-حزمة تحسين الأجور والمعاشات

الصفحة الرابعة

-تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تبدأ الشهر الجاري تطبيق زيادة الأجور والمعاشات بـ 165 مليار جنيه

-بالأرقام.. ارتفاع مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية لـ 529.7 مليار جنيه في موازنة 2023/2024

-وكيل «خطة النواب»: تمويل برامج الحماية الاجتماعية ارتفع بنسبة 40% خلال العام الجديد

الصفحة الخامسة

-المشروعات القومية والمبادرات التنموية لـ «الجمهورية الجديدة» طريق تحسين حياة المصريين

-من «وصل الخير» إلى «كتف في كتف».. جهود المجتمع المدني لدعم المواطنين الأكثر احتياجا

-إشادات كبيرة من المؤسسات الدولية بملف الحماية الاجتماعية في مصر

-رئيس «تضامن النواب»: «السيسي» أطلق أضخم مبادرة إنسانية في التاريخ لتطوير أوضاع القرى الأكثر فقرا

الصفحة السادسة

-حضور قوى لقضايا المرأة الصعيدية في دراما رمضان.. من الختان والميراث إلى «حضرة العمدة»

-من «عدس» بنجلاديش إلى «ملوخية» مصر.. كيف احتفل «محمود» برمضان؟

-البوظة.. المشروب المفضل لأهالي السنبلاوين في رمضان

الصفحة السابعة

-خفض التضخم إلى 7% نصب أعين «المركزي المصري»

-«الأهلي للتمويل العقاري» تحقق معدلات نمو غير مسبوقة خلال 2022

-اتفاق بين «بنك مصر واتصالات وأمازون» لتوفير الخدمات الرقمية للعملاء

-قوافل البنك الزراعي المصري تجوب 7 محافظات

-«أبوظبي الإسلامي – مصر» يستعد لإصدار بطاقة «تكة» مسبقة الدفع

-«فاين القابضة»: خفض الانبعاثات بأكثر من 25 ألف طن سنويا

الصفحة الثامنة

-أحمد فهمي: «سره الباتع» خطفني.. وخالد يوسف أبهرني بالسرد والحكى والمغامرة جزء من شخصيتي

-سر ظهور لبنى ونس في مشاهد أصغر سنا بـ «جعفر العمدة»