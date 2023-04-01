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اقرأ عدد «الوطن» غدا.. في ذكرى انتصارات «العاشر من رمضان»: «سينا أقوى بينا»

كتب:

محمد عزالدين
08:06 م | السبت 01 أبريل 2023
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-بالأرقام.. أكبر مظلة أمان اجتماهي لحماية المصريين

-«الوطن» ترصد تطبيق توجيهات الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات في أبريل

-في ذكرى انتصارات «العاشر من رمضان»: «سينا أقوى بينا»

-«السيسي» يتفقد الارتكازات الأمنيو بشرق قناة السويس

-الحكومة: توفير تمويل التغذية الكهربائية لـ «الدلتا الجديدة والقطار السريع»

-«السياحة»: إقرار عدم الحج مسبقا شرط قبول السفر لأداء الفريضة

-«الري»: مشروعات للحفاظ على النيل وحماية جوانبه.. وتطوير واجهاته

-أحمد فهمي: «سره الباتع» خطفني.. وخالد يوسف أبهرني بالسرد والحكى والمغامرة جزء من شخصيتي

 

الصفحة الثانية

-«سينا أقوى بينا»

-في ذكرى انتصارات «العاشر من رمضان»: مشروعات غير مسبوقة في أرض «الفيروز»

-«معركة البناء»: عودة الحياة لطبيعتها تغير شكل الحياة بسيناء.. و610 مليارات جنيه لـ «التنمية والتطوير»

-«معركة الوعي»: انطلاق أولى الدورات المتخصصة في المن القومي لـ «السيناوية»

-مستشار «القادة والأركان»: رجال القوات المسلحة حاليا امتداد لـ «جيل أكتوبر».. و«الدراما الوطنية» تخليد لـ «بطولاتهم»

 

الصفحة الثالثة

-العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة سلاح مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

-جهود للارتقاء بمعيشة المواطن

-حزمة تحسين الأجور والمعاشات

 

الصفحة الرابعة

-تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تبدأ الشهر الجاري تطبيق زيادة الأجور والمعاشات بـ 165 مليار جنيه

-بالأرقام.. ارتفاع مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية لـ 529.7 مليار جنيه في موازنة 2023/2024

-وكيل «خطة النواب»: تمويل برامج الحماية الاجتماعية ارتفع بنسبة 40% خلال العام الجديد

 

الصفحة الخامسة

-المشروعات القومية والمبادرات التنموية لـ «الجمهورية الجديدة» طريق تحسين حياة المصريين

-من «وصل الخير» إلى «كتف في كتف».. جهود المجتمع المدني لدعم المواطنين الأكثر احتياجا

-إشادات كبيرة من المؤسسات الدولية بملف الحماية الاجتماعية في مصر

-رئيس «تضامن النواب»: «السيسي» أطلق أضخم مبادرة إنسانية في التاريخ لتطوير أوضاع القرى الأكثر فقرا

 

الصفحة السادسة

-حضور قوى لقضايا المرأة الصعيدية في دراما رمضان.. من الختان والميراث إلى «حضرة العمدة»

-من «عدس» بنجلاديش إلى «ملوخية» مصر.. كيف احتفل «محمود» برمضان؟

-البوظة.. المشروب المفضل لأهالي السنبلاوين في رمضان

 

الصفحة السابعة

-خفض التضخم إلى 7% نصب أعين «المركزي المصري»

-«الأهلي للتمويل العقاري» تحقق معدلات نمو غير مسبوقة خلال 2022

-اتفاق بين «بنك مصر واتصالات وأمازون» لتوفير الخدمات الرقمية للعملاء

-قوافل البنك الزراعي المصري تجوب 7 محافظات

-«أبوظبي الإسلامي – مصر» يستعد لإصدار بطاقة «تكة» مسبقة الدفع

-«فاين القابضة»: خفض الانبعاثات بأكثر من 25 ألف طن سنويا

 

الصفحة الثامنة

-أحمد فهمي: «سره الباتع» خطفني.. وخالد يوسف أبهرني بالسرد والحكى والمغامرة جزء من شخصيتي

-سر ظهور لبنى ونس في مشاهد أصغر سنا بـ «جعفر العمدة»

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