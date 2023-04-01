العاهل الأردني ونظيره البحريني يؤكدان حرصهما على توطيد العلاقات الثنائية

عقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ونظيره البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لقاء، اليوم السبت، تناول العلاقات الثنائية المتينة وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد العاهل الأردني ونظيره البحريني خلال لقائهما في قصر الصخير، بحضور الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، و الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصهما على توطيدها.

تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

وشددا على حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي الوثيق في المجالات كافة، وإدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية.

وأكد الملك عبدالله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي الأردني، اعتزاز المملكة الأردنية الهاشمية بروابط الأخوة الراسخة وعلاقات التعاون المتميزة التي تجمعها مع مملكة البحرين الشقيقة وشعبها العزيز.

وبدوره، أشاد الملك حمد بن عيسى بالمواقف المشرفة للمملكة الأردنية الهاشمية تجاه مملكة البحرين.

وأثنى العاهل البحريني على الدور المحوري الفاعل الذي يضطلع به الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن مصالح الأمة العربية ونصرة قضاياها وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك.

وتبادلا وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، وأكدا دعمهما للجهود المبذولة لإيجاد حلول سياسية للأزمات فيها.

الملك عبد الله الثاني يحضر مأدبة إفطار

وحضر الملك عبدالله الثاني مأدبة الإفطار التي أقامها الملك حمد بن عيسى آل خليفة تكريما له.

وحضر اللقاء الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لملك مملكة البحرين، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك مملكة البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، و الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري.

وكان الملك عبدالله الثاني اليوم وصل إلى قاعدة الصخير الجوية، إذ كان في استقباله الملك حمد بن عيسى آل خليفة والأمير سلمان بن حمد آل خليفة وعدد من الشيوخ في مملكة البحرين، والسفير الأردني في المنامة رامي وريكات.