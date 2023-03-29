كشفت إمساكية شهر رمضان الكريم 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء 29-3-2023 والذي يوافق سابع أيام الشهر الفضيل.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء 29-3-2023

وفيما يلي، تقدم بوابة جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم وتهم القراء في الوطن العربي، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء 29-3-2023، الموافق السابع من شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في الأردن اليوم الأربعاء 29-3-2023

وفق إمساكية شهر رمضان في الأردن للعام الجاري 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، يُرفع أذان الفجر في تمام الساعة 5:07 صباحًا، بينما ينادى لأذان الظهر في تمام الساعة 12:40 ظهرًا، وموعد أذان العصر في 4:11 مساءً، في حين يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار في تمام الساعة 6:56 مساءً، أما آخر الفروض الخمس وهي صلاة العشاء فتحين في تمام الساعة 8:13 مساءً

مواقيت الفروض الخمس في الأردن اليوم الأربعاء 29-3-2023

وتأتي مواعيد الصلاة اليوم في الأردن بدأ من الساعة 5:07 صباحًا، حيث يرفع لصلاة الفجر وتنتهي الساعة 8:13 مساء لصلاة العشاء، وبهذا يكون متوسط عدد ساعات الصيام لهذا اليوم، فإنها 13 ساعة و47 دقيقة.