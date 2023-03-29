مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء 29-3-2023
كتب:
منى سعيد
12:00 ص | الأربعاء 29 مارس 2023
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن
كشفت إمساكية شهر رمضان الكريم 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء 29-3-2023 والذي يوافق سابع أيام الشهر الفضيل.
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء 29-3-2023
وفيما يلي، تقدم بوابة جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم وتهم القراء في الوطن العربي، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء 29-3-2023، الموافق السابع من شهر رمضان.
مواقيت الصلاة في الأردن اليوم الأربعاء 29-3-2023
وفق إمساكية شهر رمضان في الأردن للعام الجاري 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، يُرفع أذان الفجر في تمام الساعة 5:07 صباحًا، بينما ينادى لأذان الظهر في تمام الساعة 12:40 ظهرًا، وموعد أذان العصر في 4:11 مساءً، في حين يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار في تمام الساعة 6:56 مساءً، أما آخر الفروض الخمس وهي صلاة العشاء فتحين في تمام الساعة 8:13 مساءً
مواقيت الفروض الخمس في الأردن اليوم الأربعاء 29-3-2023
وتأتي مواعيد الصلاة اليوم في الأردن بدأ من الساعة 5:07 صباحًا، حيث يرفع لصلاة الفجر وتنتهي الساعة 8:13 مساء لصلاة العشاء، وبهذا يكون متوسط عدد ساعات الصيام لهذا اليوم، فإنها 13 ساعة و47 دقيقة.