النائب أيمن محسب: زيارة الرئيس للارتكازات الأمنية بشرق القناة جاءت لرفع معنويات الجنود

أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن مصر نجحت في القضاء علي الإرهاب بفضل الله تعالى ثم جنودها البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتكازات الأمنية بشرق القناة جاءت لدعم ورفع معنويات مقاتلي القوات المسلحة وللتأكيد على قوة مصر كدولة مؤسسات ونجاحها في القضاء على الإرهاب.

أيمن محسب: الرئيس السيسي قائد ومقاتل

وقال محسب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد ومقاتل قبل أن يكون رئيسا للجمهورية، ويعي تماما أن زيارته ودعمه لجنودنا البواسل سيكون لها مردود إيجابي في نفوسهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لحماية مقدرات الوطن.

أيمن محسب: كل التقدير والتحية لقواتنا المسلحة

وأضاف محسب في ذكرى انتصار العاشر من رمضان: «لا يسعنا إلا أن نقدم كل التقدير والتحية لقواتنا المسلحة وما قدمته من تضحيات فداء لوطننا الحبيب مصر».

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد اليوم الارتكازات الأمنية بشرق القناة، كما التقى مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.