رسائل الرئيس السيسي من «شرق القناة»: أزمة الدولار ستصبح تاريخا مثل الإرهاب

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على توجيه عدة رسائل خلال لقائه بضباط وضباط صف وعدد من الجنود من رجال الجيش الثالث الميداني، خلال زيارته لهم في جولة تفقدية في سيناء شرق قناة السويس.

وأكد الرئيس، خلال حديثه مع الضابط وضابط الصف والجنود، على أنه منذ نحو 10 سنوات كان الجميع يتحدثون عن شر الإرهاب، ومتى ينتهي؟، ومتى يتم القضاء عليه؟، وسأل الرئيس رجال الجيش الثالث الميداني، قائلاً: «خلص ولا مخلصش»، ليردوا: «خلص يا أفندم».

السيسي: الإرهاب انتهى بجهود رجال قوات إنفاذ القانون

وقال الرئيس إن الإرهاب انتهى بجهود رجال قوات إنفاذ القانون، مؤكدًا على أن الأزمة الاقتصادية العالمية ستنتهي مثلما انتهى الإرهاب، وستكون تاريخ حدث، وحتى أزمة الدولار بفضل الله سبحانه وتعالى ستصبح «تاريخ»، مطالبًا المصريين بـ«العرق والشقى» حتى يتم الانتهاء من هذه الموضوعات مثلما «خلصنا الإرهاب».

ونصح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجنود بأن يكون وقت الخدمة لهم بمثابة تدريب في أمر معين، وفي نفس الوقت لو حدث حادث فيجب أن يكونوا «صاحينله أوي»، مضيفًا: «لكن أقف كدا فترة الخدمة بس مش منطق»، موضحًا أن نصح رجال القوات المسلحة وقتما كان وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي بنفس الأمر، لأنه يريد أن يبني رجال مقاتلين أشداء، بناء للجسد والعقل.

الرئيس للجنود: «مش عايزين حاجة؟.. وأخبار رمضان ايه؟.. بتاكلوا كويس؟»

ونصح الرئيس الضابط ورجاله بأن يتحدثوا في موضوعات مهمة، وأن يتبادلوا خلق حالة الوعي، والحديث عن كل الأمور، ولو كان أحدهم لديه مشكلة يجب أن يساعدوه في الوصول إلى حل.

وواصل الرئيس: «كل سنة وأنتم طيبين»، ثم سألهم: «مش عايزين حاجة؟.. وأخبار رمضان ايه؟.. بتاكلوا كويس»، ليردوا: «تمام يا أفندم»، فيعقب الرئيس: «صحيح»، فيردوا: «تمام يا أفندم».. ليقول الرئيس: «كل سنة وانتم طيبين.. وأنا سعيد إني معاكم»، ليعقبوا: «احنا اسعد يا افندم».

واستطرد الرئيس: «خلوا بالكم من أنفسكم»، ليعقبوا: «تمام يا افندم».