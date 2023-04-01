من «الأسرة المصرية» لذكرى النصر.. الرئيس السيسي على مائدة إفطار الجيش والشعب في رمضان

يظل العنوان الرئيسي للسنوات التسع الماضية لعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو توفر إرادة سياسية حقيقة، في تحقيق الأمن والاستقرار، ومحاربة الإرهاب، وجبر الخواطر، التقى فيها الرئيس على مائدة الإفطار بالجيش والشعب، ففي العام الماضي، حضر الرئيس حفل إفطار الأسرة المصرية، وهذا العام شارك الرئيس رجال قواتنا المسلحة الإفطار في سيناء.

جابر الخواطر

الرئيس «الإنسان» «جابر الخواطر».. ألقاب أطلقها المواطنون على الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل حرصه الدائم على المواطن وجبر خاطر البسطاء والعمل على إسعادهم، فجميع قرارات الرئيس أبرزت مدى انحيازه للبسطاء على أرض مصر، على المستوى الرسمي و الإنساني، وظهر ذلك جليا من خلال جولاته وحرصه على التواجد بين أبناء شعبه، إضافة إلى المناسبات التي جمعته بنماذج إنسانية حرص على إكرامها ومنحها التقدير الذى يؤكد على كرمه وحسن أخلاقه وتقديره للبسطاء.

حفل إفطار الأسرة المصرية

وخلال حفل إفطار الأسرة المصرية في رمضان الماضي، اجتمع الرئيس السيسي على مائدة الإفطار مع عدد من المواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والوزراء، والشخصيات العامة، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إذ تحرص الدولة المصرية على إقامة هذا الاحتفال منذ عام 2017، بمشاركة جميع أطياف المجتمع.

وخلال حفل إفطار الأسرة المصرية أصدر الرئيس السيسي عددا من القرارات الهامة، جاء على رأسها، إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق الدعوة إلى إجراء حوار وطني جماهيري، يشارك فيه كافة أطياف المجتمع.

السيسي يشارك مقاتلي الجيشين الثاني والثالث تناول الإفطار

وشارك الرئيس السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين تناول الإفطار، بعد تفقده الارتكازات الأمنية بشرق القناة، للاطمئنان على الحالة المعنوية والأحوال المعيشية والإدارية للمقاتلين أثناء تنفيذهم مهامهم، تزامنًا مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

ودعا الرئيس خلال مشاركته في حفل الإفطار مع جنود وضباط سيناء، إلى الوقوف دقيقة حداد إكراما وعرفانا واعتزازا بأرواح الشهداء الذين لقوا ربهم دفاعا عن أمن وأمان مصر وسيناء.