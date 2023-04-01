محافظ كفر الشيخ يوجه بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية.. لا تهاون مع المخالفين

شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت عبر بيان، بضرورة إزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من المهد، مطالباً أيضا بضرورة وقف حالات البناء المخالفة، ومحذراً من التهاون في ملف التعديات بالبناء، وذلك لحماية الرقعة الزراعية من تلك التجاوزات، والتي تعد أمن غذائي قومي للأجيال الحالية، والأجيال القادمة.

متابعة حركة الأسواق والسلع

كما طالب محافظ كفر الشيخ، في سياق آخر خلال اجتماع اليوم بديوان عامة محافظة كفر الشيخ، من رؤساء المدن والمراكز بضرورة التحرك الفاعل من خلال الحملات الرقابية المشتركة مع مديرية التموين لمتابعة حركة البيع والشراء للسلع واللحوم والأسماك، بهدف منع الاحتكار والغش التجاري، بما يصب بالنفع لمصلحة المواطنين.

متابعة المشروعات المنفذة

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة يجري بها العديد من المشروعات القومية الكبري في عدد من المراكز، وهو ما يتطلب متابعة مستمرة من قبل وكلاء الوزارة ورؤساء المدن، وعرض تقرير بشكل أسبوعي لمتابعة الموقف التنفيذي سواء لحالات الرصف أو تغير شبكات الكهرباء او بناء المدارس والمستشفيات الحكومية.