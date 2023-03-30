محافظ كفر الشيخ يشيد بمعارض المشاركة الاجتماعية بالتعليم

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمعارض المشاركة المجتمعية التي تُنظمها الإدارات التعليمية، لإدخال الفرحة على قلوب الطلاب المنتمين لأسر فقيرة، وتستحق مد يد العون لها، دون تصوير الطلاب أو إحراجهم، موجهاً بالحفاظ على سرية توزيع الملابس والحقائب والأحذية للطلاب والطالبات وأسرهم.

وكيل تعليم كفر الشيخ يفتتح معرض المشاركة المجتمعية

وافتتح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، معرض المشاركة المجتمعية بإدارة غرب كفر الشيخ، ويضم ملابس خاصة بالطلاب والطالبات، «بلوزات، وتونيكات، وجواكت، وبدل مدرسية، وبنطلونات أطفال، وقمصان رجالي وأطفالي، وتيشيرتات، وشنط حريمي، وأحذية حريمي وأطفال»، لتوزيعها على الطلاب من أسر فقيرة وأولى بالرعاية.

كما افتتح وكيل الوزارة، معرض ختام الأنشطة بإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، وذلك بحضور المقدم أيمن كمال، نائب المستشار العسكري، وهالة النواصرة، مدير عام إدارة قلين التعليمية، ونجوى حمدي، مدير عام إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، وإيهاب اللبيشى، وكيل إدارة سيدى غازى، وأحمد عبيد، وكيل إدارة غرب، ووائل لطفي، مدير التعليم الثانوي بالمديرية، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، ونبيل مسعد، موجه عام التربية الفنية، وإيمان أبو القاسم، موجه عام التربية النفسية، وسماح أبو شامة، موجه عام رياض الأطفال، ونيفين الشافعي، موجه أول مركزي رياض أطفال.

عرض رياضى وفقرات رياض الأطفال

وتضمن المعرض عرض رياضى وفقرات رياض الأطفال، «الضحكى لها صوت» لرياض أطفال مدرسة هدى شعراوى، و«نقطة ماء» لرياض أطفال مدرسة سيدي طلحة، وتفقد وكيل الوزارة، حجرة رياض الأطفال، مؤكداً على أهمية تصميم وتنفيذ الوسائل أثناء تواجد الأطفال، مع شرح الأحداث، ليستفيد بها الطفل، وتفقد حجرة التربية النفسية، وحجرة الاقتصاد المنزلي، وحجرة المجال الصناعي، وما تضمه من منتجات خشبية والآركت، وحجرة التربية الفنية، وما تضمه لوحات فنية للمدارس مشتملة على مخرجات التربية الفنية واستخدام خامات البيئة.