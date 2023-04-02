أكبر مساجد بسوهاج تجذب الرجال والسيدات في التراويح.. أجواء رمضان الروحانية

حالة من الروحانيات والسعادة تسيطر على المئات من المصلين والمواطنين من قاطني محافظة سوهاج، يوميا أثناء أداء صلاة العشاء والتراويح في مسجدي «العارف بالله، وعلي بك الكبير والزهراء» لما يتمتع به تلك المساجد، من تاريخ قديم.

حضور كثيف من المواطنين

ويشهد مسجدا العارف بالله والزهراء حضورًا كثيفًا من المواطنين المصلين من الرجال والنساء والأطفال، وسط أجواء روحانية وإيمانية في أيام وليالي شهر رمضان الكريم.

ويقول «محمد خالد»، موظف، يقيم بمدينة سوهاج، إن الصلاة في مسجد «العارف بالله» يشعرنا دائما بالسكينة والهدوء في ذلك المسجد، حيث نذهب مبكرًا إليه، لانتظار الصلاة، والاستماع إلى الدروس العلمية.

ويضيف «سيد خالد»، أنني أحب الصلاة في مسجد الزهراء، خاصة الصلاة في الساحة خارج المسجد، حيث أشعر أنني أصلي في الحرم المكي، حيث يأتي إلى هذا المسجد المئات من الأهالي في شتى أنحاء محافظة سوهاج.

ويشير «حازم أبو العزم» يقيم بناحية مركز سوهاج، إلى أن محافظة سوهاج، يوجد بها مساجد كبرى لها الآلاف من الرواد الذين يحرصون على أداء الصلاة بها، منها مسجد العارف بالله، ومسجد «علي بك الكبير»، ومسجد الزهراء ومسجد الغورية.

وكان قد أعلن الدكتور محمد حسني، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة سوهاج، أن مساجد المحافظة استعدت لشهر رمضان المبارك واستقبال المصلين.

وأشار وكيل «أوقاف سوهاج» إلى أن المديرية، قد انتهت من كامل استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم، حيث تم وضع خطة عمل جديدة لإعمار المساجد وتشكيل لجان للمرور على المساجد ومتابعة التزام العاملين بأوقات العمل الرسمية وإحالة المخالفين للتحقيق.