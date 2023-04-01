10 أيام من صلاة التراويح في مسجد الحسين بعد التطوير على قناتي «الناس» و«الحياة»

رمضان شهر تكثر فيها العبادة لله سبحانه وتعالى، وتعج المساجد بأجوائها الروحانية وبالمواطنين لأداء الصلاوات، والتي من بينها صلاة التراويح، ولكن ما يميز هذا العام بأن هناك بعض المساجد جرى شملتها يد التطوير لتظهر بأبهى صورها في الشهر الكريم، وفي ظل الجمهورية الجديدة.

التراويح على قناتي الحياة والناس

وخلال 10 أيام من شهر رمضان الكريم نقلت قناتي «الناس» و«الحياة» شعائر أداء صلاة العشاء وصلاة التراويح من مسجد سيدنا الحسين بعدما تطويره في الفترة الأخيرة، ليظهر بأبهى صوره أمام المصلين.

وشهد الرئيس السيسى فى أبريل الماضى أعمال التطوير والتجديد الشاملة لمسجد سيدنا الحسين، بما فى ذلك المقصورة الجديدة للضريح الشريف، وذلك بعد غلق المسجد على مدار 21 يوما للعمل على تطويره وتجديده، ليستعيد المسجد الكائن فى وسط القاهرة بريقه كأحد أهم المقاصد الدينية فى مصر، حيث يُلقب مسجد الحسين بـ«الحرم المصرى».

تطوير مسجد الحسين

ويشتمل مسجد الحسين على حجرة المقتنيات النبوية التى تضم خصلات من شعر ومكحلة الرسول عليه الصلاة والسلام وسيفه وعصاه، فضلا عن مصحف كتبه الإمام علي بن أبي طالب بالخط الكوفي على جلد غزال، يتكون من 501 صفحة، ويزن 4.5 كيلوجرام، وهو مصحف غير منقوط وغير مشكّل.