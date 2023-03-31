قناة الناس تذيع فيديو من صلاة التراويح لقارئ مصري بأحد المساجد الأمريكية

أذاعت قناة الناس، مقطع فيديو للقارئ الشيخ إبراهيم جمال القرجاوي، أحد مبتعثي وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر بأحد مساجد العاصمة الأمريكية «واشنطن»، حيث أبدع في تلاوة خاشعة ، في صلاة التراويح بأحد مساجد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال برنامج «سفراء دولة التلاوة».

وبدأ التلاوة من بداية سورة الأعراف تحديدًا قوله تعالى «المص (1) كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ (2) اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (3)».

قناة الناس تذيع شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية

وتنقل قناة «الناس» تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية للقراء والمبتهلين من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامج وخريطة جديدة فيها برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة، لتبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث قناة الناس خلال شهر رمضان الحالي عبر تردد 12054 رأسي.