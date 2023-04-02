العثور على جثة شاب أسفل عمارة تحت الإنشاء بالأقصر

عثر الأهالي على جثة شاب في منور إحدى العمارات تحت الإنشاء بحوض الـ18 وسط مدينة الأقصر، وجرى نقلها إلى مستشفى الكرنك الدولي.

تلقى اللواء هشام عبدالغفار، مدير أمن الأقصر، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد عثور الأهالي على جثة لشاب بها دماء، أسفل إحدى العمارات تحت الإنشاء بحوض الـ18 بوسط مدينة الأقصر.

العثور على جثة شاب أسفل عمارة تحت الإنشاء الأقصر

وانتقلت سيارات الشرطة والإسعاف والأجهزة المعنية لموقع الحادث، وتم العثور على جثة لشاب يدعى زياد أحمد حجاج، عامل محارة، ويبلغ من العمر 17 عامًا.

وتكثف الأجهزة المعنية والمباحث بالأقصر، جهودها لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة إذا ما كان الشاب سقط من الأعلى أم هناك شبهة جنائية.

إيداع الجثة مشرحة مستشفى الكرنك

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لتولي الأمر، وتم نقل جثة الشاب لمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، حيث جرى إيداعها بمشرحة المستشفى لحين انتهاء التحقيقات، والتصريح بالدفن من قبل جهات التحقيق.