«الداخلية» تنفي وجود تجاوزات من الجماهير في استاد القاهرة

أكدت وزارة الداخلية، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، أنه لا صحة لما تم تداوله بمقطع فيديو بإحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تجاوزات من الجماهير بإحدى مباريات كرة القدم والتي أقيمت باستاد القاهرة بتاريخ أول أبريل الجاري.

مقطع صوتي مركب

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه بالفحص تبين أنه تم تركيب مقطع صوتى قديم منذ عام 2013 على مقطع فيديو تم تصويره من داخل الإستاد.

المباراة لم تشهد أي تجاوزات

وأوضح وزارة الداخلية أن المباراة لم تشهد أي تجاوزات وأن ذلك يأتى فى إطار محاولة جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة وتشويه صورة جماهير الكرة المصرية وإحداث الوقيعة بينهم وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى المقطع المشار إليه.