ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي ضرب وسط الإكوادور إلى 27 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع في مدينة ألوسي بإقليم تشيمبوراكو الواقع وسط الإكوادور إلى 27 شخصا على إثر قيام السلطات بانتشال 4 جثث من تحت الأنقاض. وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

72 شخصًا فقدوا وأصيب 38 آخرون

وفي وقت سابق، قالت السلطات بالإكوادور، إن 72 شخصًا فقدوا وأصيب 38 آخرون، وانتشال 32 شخصًا من تحت الأنقاض جراء انهيار أرضي ضرب مدينة ألوسي، يوم الأحد الماضي.

وواصلت السلطات في الإكوادور، أعمال الإنقاذ في موقع الانهيار الأرضي بمشاركة 4 فرق إنقاذ و15 فريق استجابة من المناطق المجاورة.