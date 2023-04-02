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ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي ضرب وسط الإكوادور إلى 27 شخصا

كتب:

حسن رمضان
04:02 ص | الأحد 02 أبريل 2023
عمليات البحث والإنقاذ لضحايا الانهيار الأرضي بالإكوادور-صورة أرشيفية

عمليات البحث والإنقاذ لضحايا الانهيار الأرضي بالإكوادور-صورة أرشيفية

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع في مدينة ألوسي بإقليم تشيمبوراكو الواقع  وسط الإكوادور إلى 27 شخصا على إثر قيام السلطات بانتشال 4 جثث من تحت الأنقاض. وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية. 

72 شخصًا فقدوا وأصيب 38 آخرون

وفي وقت سابق، قالت السلطات بالإكوادور، إن 72 شخصًا فقدوا  وأصيب 38 آخرون، وانتشال 32 شخصًا من تحت الأنقاض جراء انهيار أرضي ضرب مدينة ألوسي، يوم الأحد الماضي.

وواصلت السلطات في الإكوادور، أعمال الإنقاذ في موقع الانهيار الأرضي بمشاركة 4 فرق إنقاذ و15 فريق استجابة من المناطق المجاورة.

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بقلم حسن رمضان