هزة أرضية بقوة 2 درجة على مقياس ريختر تضرب اليونان

ضربت هزة أرضية بقوة 2 درجات على مقياس ريختر، اليونان، على عمق 2 كيلو مترات.

وأظهرت بيانات مركز«رصد الزلازل الاوروبي المتوسطي»، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت اليونان على مسافة 110 كيلو متر بين الغرب والشمال الغربي من «باتراس» غرب البلاد و11 كيلو متر بين الجنوب والجنوب الغربي من «جزيرة ليفكادا».

وفي وقت سابق، عاود عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس من جديد، التحذير من أنشطة زلزالية بالتزامن مع اقترانات بين الكواكب والأرض، رابطا في فيديو جديد، الأنشطة الزلزالية باكتمال القمرالمتوقع في 6 إبريل الجاري، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأعاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، تغريدة، أن هناك احتمال حدوث هزة أقوى خلال الـ24 ساعة المقبلة، على الأرجح منخفضة إلى متوسطة 6 درجات، وأضافت التغريدة، أن المناطق المرشحة تشمل «البحر الكاريبي-أمريكا الوسطى».