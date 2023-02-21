هزة أرضية بقوة 3.2 درجة تضرب اليونان

ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، اليونان، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن البؤرة وقعت على عمق 2 كيلو مترات.

وأضاف مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن الهزة الأرضية وقعت على مسافة 105 كم بين الشمال والشمال الغربي من «بيريستيري» إحدى ضواحي مدينة «أثينا» و25 كيلو مترا جنوب جزيرة «سكياثوس» في «بحر ايجه».

هزة في جزيرة كريت بالأمس

وأمس الاثنين، شهدت «جزيرة كريت» اليونانية، هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، على عمق 10 كيلو مترات.

وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، في بيانات نشرها على موقعه الإلأكتروني، إن مركز الهزة وقع على مسافة 295 كيلو متر جنوب شرق «أثينا».