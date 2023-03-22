عاجل.. زلزال بقوة 3.9 درجة يضرب جنوب اليونان

ضرب زلزال بلغت شدته 3.9 درجة على مقياس ريختر منطقة إيليا في جزيرة بيلوبونيز جنوب اليونان اليوم.

اليونان من أكثر مناطق العالم عرضة للزلازل

وأفاد معهد الجيوديناميكا التابع للمرصد الوطني لأثينا، بأنّ مركز الزلزال كان في البحر، ويقع على بعد 14 كيلومترا جنوب غرب مدينة كيليني الساحلية، وعلى عمق 30 كيلومترا.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال، وفقا لصحيفة كاثمريني اليونانية.

يذكر أنّ اليونان من أكثر مناطق العالم عرضة للزلازل، وتسبب معظمها أضرارا طفيفة والوفيات نادرة.