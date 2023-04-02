نص خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف.. السكينة والطمأنينة وقار في القلب

أعلنت وزارة الأوقاف نص خطبة الجمعة المقبلة، وشددت على أئمتها الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف

وجاء في نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف ما يلي: «الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم «الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» وأشهدُ أنْ لا إله إلا الله وحدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّ سيدنا ونبينا مُحَمَّدًا عبده ورسوله، اللَّهُمَّ صَلِّ وسلم وبارك عليهِ، وعَلَى آلِهِ وصحبه، ومَنْ تَبعَهُم بإحسان إلى يوم الدين».

وواصلت الوزارة في عرض موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف: «السكينة والطمانينة نور ويقين ووقار في القلب ينزله الله تعالى في قلوب عباده المؤمنين فلا يثقلها القلق ولا تزلزلها الفتن ولا توهنها المحن، بل يزداد أصحابها إيمانا وقوةً وثباتًا على الحق».

السكينة والطمأنينة وفضائل العشر

وأشارت وزارة الأوقاف في عرض موضوع خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف بعنوان «السكينة والطمأنينة وفضائل العشر» إلى أنه قد اعتنى القرآن الكريم بالسكينة والطمأنينة عناية بالغة، حيث جاءت تلك المعاني الإيمانية في سياق الحديث عن أوقات الشدائد والمخاوف التي تفزع لها الأفئدة حينها تتنزل السكينة والطمأنينة في قلوب المتقين تبشرهم بمعية الله ونصره.

وفيما يلي نص موضوع الخطبة كاملا:

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت في وقت سابق موضوعات خطب شهر رمضان 1444هـ كالتالي «الجمعة الأولى: الصوم ومكارم الأخلاق، الجمعة الثانية: الصوم وأثره في تربية النفس، الجمعة الثالثة: السكينة والطمأنية في القرآن الكريم وفضائل العشر، الجمعة الرابعة: كيف نستقبل ليلة القدر ؟»