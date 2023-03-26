‎موضوع خطبة الجمعة القادمة 9 رمضان 1444 لوزارة الأوقاف محل بحث من كثير من المسلمين، بسبب القدسية الخاصة التي يحتلها يوم الجمعة إضافة إلى شهر رمضان المبارك، وتعتبر الجمعة القادمة هي الثانية في الشهر الفضيل، لذلك معرفة موضع الخطبة أمر مهم لعدد كبير من المسلمين.

موضوع خطبة الجمعة القادمة 9 رمضان 1444 لوزارة الأوقاف

وعن موضوع خطبة الجمعة القادمة 9 رمضان 1444 لوزارة الأوقاف، قالت الأوقاف خلال بيان لها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن موضوع الخطبة سيكون عن «الصوم وأثره في تربية النفوس»، وجاء نص خطبة الجمعة القادمة كالتالي: إن الصوم مدرسة تربية النفس وتزكية القلوب، وضبط السلوك، حيث يقول الحق سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}، فالصوم يربي النفس على إخلاص العمل لله (عز وجل)، ومراقبته سبحانه في السر والعلن؛ خوفًا من الله (جل وعلا) وحبا له سبحانه، حيث يقول الحق سبحانه في الحديث القدسي: (كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ؛ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ الطَّعَامَ، وَالشَّرَابَ، وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي)، فالصيام سر لا يطلع عليه إلا الله (جل وعلا) ولذلك كان الجزاء عليه من الله تعالى بلا واسطة.

والصائم الحق يعلم يقينا أن الله سبحانه مُطَّلع عليه في كل زمان وفي أي مكان يسمع أقواله، ويرى أفعاله، ويعلم أحواله.

صفات الصائم الحق

وخلال موضوع خطبة الجمعة القادمة 9 رمضان 1444 لوزارة الأوقاف أوضحت الأوقاف صفات الصائم الحق ، موضحة أن الصائم الحق هو الذي يراقب ربه في صيامه وصلاته وسائر عباداته، يراقب ربه أيضا تمام المراقبة في إتقان عمله، وتجويد إنتاجه وسائر تصرفاته، وقد قال رجل لوُهَيب بن الورد (رحمه الله عِظني فقال له: اتَّقِ أن يكون الله أهون الناظرين إليك)، لذلك فإن مراقبته الله (جل وعلا) وحده تحجزه عن الغش بجميع صوره وأنواعه كما تحجزه عن تطفيف الكيل، والميزان والاحتكار والمتاجرة بالأزمات، وسائر الموبقات.