موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف عن «الصوم وأثره في تربية النفوس»

أعلنت وزارة الأوقاف في بيان لها عن موضوع خطبة الجمعة القادمة 31 مارس 2023م تحت عنوان: «الصوم وأثره في تربية النفوس» وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

خطبة الجمعة القادمة

وبخصوص خطبة الجمعة القادمة فتسرد «الوطن» خلال السطور الآتية موضوع خطبة الجمعة القادمة وفقا لما أعلنته وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك التي جاء تصها على النحو الآتي: إن الصوم مدرسة تربية النفس وتزكية القلوب، وضبط السلوك، حيث يقول الحق سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}، فالصوم يربي النفس على إخلاص العمل لله (عز وجل)، ومراقبته سبحانه في السر والعلن؛ خوفًا من الله (جل وعلا) وحبا له سبحانه، حيث يقول الحق سبحانه في الحديث القدسي: (كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ؛ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ الطَّعَامَ، وَالشَّرَابَ، وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي)، فالصيام سر لا يطلع عليه إلا الله (جل وعلا) ولذلك كان الجزاء عليه من الله تعالى بلا واسطة.

والصائم الحق يعلم يقينا أن الله سبحانه مُطَّلع عليه في كل زمان وفي أي مكان يسمع أقواله، ويرى أفعاله، ويعلم أحواله

الصائم الحق

فالصائم الحق الذي يراقب ربه في صيامه وصلاته وسائر عباداته، يراقب ربه أيضا تمام المراقبة في إتقان عمله، وتجويد إنتاجه وسائر تصرفاته، وقد قال رجل لوُهَيب بن الورد (رحمه الله عِظني فقال له: اتَّقِ أن يكون الله أهون الناظرين إليك.

لذلك فإن مراقبته الله (جل وعلا) وحده تحجزه عن الغش بجميع صوره وأنواعه كما تحجزه عن تطفيف الكيل ،والميزان والاحتكار والمتاجرة بالأزمات، وسائر الموبقات .