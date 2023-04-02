تقرير حكومي: العمل بالتوقيت الصيفي يوفر 147مليون جنيه للطاقة

أكد تقرير حكومي أن العمل بالتوقيت الصيفي، والذي يطبق يوم 28 أبريل الجاري، سينتج عنه توفير نحو 147 مليون جنيه للطاقة، وفق ما تقدمت به وزارة الكهرباء.

وأوضحت الحكومة في مذكرة شارحة أسباب العودة للعمل بالتوقيت الصيفي، أبرزها ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.

عودة العمل بالتوقيت الصيفي

ومن المقرر، أن يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، والذي سيبدأ العمل به من الجمعة الأخيرة من الشهر الجاري.

أسباب عودة العمل بالتوقيت الصيفي

ووفقا لمشروع القانون فإنه يجرى تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.

ومن المقرر أن تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة، ويعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مراحل العمل وإيقاف التوقيت الصيفي

وذكر تقرير آخر من اللجنة البرلمانية، أن مصر شهدت عدة قوانين بشأن التوقيت الصيفي، واشتملت على إقرار العمل بهذا النظام أو إيقافه أو إلغائه، إذ صدر القانون رقم 87 لسنة 1946 بإلغاء المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1945 ثم تلاه القانون رقم 51 لسنة 1982 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وأعقبه القانون رقم 4 لسنة 1985 بإلغاء القانون بإلغاء القانون 54 لسنة 1982 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، ثم صدر القانون رقم 141 لسنة 1988 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، وأعقبه صدور المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2011 بإلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي، ليعاود المشرع بإصدار القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.