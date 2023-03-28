إقلاع رحلات مصر للطيران للبنان بعد موعدها بساعة بسبب التوقيت الصيفي

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أنه إلحاقًا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء اللبناني، وفي ضوء ما ورد إلينا من إدارة مطار رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت بشأن بدء العمل بالتوقيت الصيفي في لبنان، اعتبارًا من منتصف ليل 29-30 مارس الجاري.

تفاصيل بيان الشركة

وأوضحت الشركة خلال بيان لها قبل قليل، أنه يرجى التكرم بالعلم أن جميع رحلات مصر للطيران ستقلع بعد موعدها المحدد بساعة واحدة، لذا يرجى من السادة عملاء مصر للطيران المسافرين على متن رحلات مصر للطيران من وإلى « بيروت» مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000أو الرقم الدولي 97142306666+أو الرقم الدولي 966122297777+أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.

وتابعت الشركة خلال بيانها للمسافرين من داخل لبنان، أنه يمكنهم أيضًا الإتصال بالأرقام التالية: 01980465 / 01980165.