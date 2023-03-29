«محلية النواب» تناقش عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد قليل

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، بعد قليل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، والذي جرى إلغائه منذ عدة سنوات.

بدء العمل بالتوقيت الصيفي نهاية أبريل

ووجهت لجنة الإدارة المحلية، الدعوة للمختصين إلى سماع رؤيتهم حول عودة العمل بالتوقيت الصيفي، والذي سيبدأ العمل به حال إقراره بشكل نهائي بدء من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

مجلس الوزراء يوافق على عودة العمل بالتوقيت الصيفي

كان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعاته السابقة على مشروع قانون عودة العمل بالتوقيت الصيفي، إذ أكدت الحكومة أن عودة التوقيت الصيفي يحقق ترشيدا للطاقة، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يواجهها العالم بأثره.

مشروع قانون عودة العمل بالتوقيت الصيفي

ووفقا للنص المقدم من الحكومة، يكون اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة.

ووفقا لذلك فإنه في حال الموافقة على مشروع القانون، والذي من المقرر عرضه في الجلسات البرلمانية الأسبوع المقبل، سيبدأ العمل بالتوقيت الصيفي مع نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

وفي سياق آخر، تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اجتماعا اليوم لمناقشة مشروع قانون الأرصاد الجوية.