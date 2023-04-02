محافظ كفر الشيخ: ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في المصالح والهيئات

كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والمراكز، وكذلك وكلاء الوزرات المختلفة ومديري القطاعات الحكومية، بضرورة ترشيد النفقات للمال العام، مشيراً أنه يجب ترشيد المياه والكهرباء وكل ما يشمل من خدمات المال العام حفاظاً على مال الشعب.

متابعة الخدمات والمرافق

وأشار محافظ كفر الشيخ، عبر بيان، أنه على مسئولي القطاعات الحكومية ورؤساء المدن متابعة الخدمات والمرافق للمواطنين على مدار الساعة، وعرض تقرير يومي مفصل لما تم إنجازه، وكذلك عرض أي معوقات قد تحدث خلال العمل للعمل على حلها، بما يصب في مصلحة قطاع كبير من المواطنين في شتى ربوع محافظة كفر الشيخ.

رفع الإشغالات من الشوارع

كما وجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بضرورة رفع أي إشغالات من الشوارع بما تعوق حركة السير والمواطنين، وإظهار الشكل الجمالي لكل مدينة.