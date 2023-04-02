مركز البابا شنودة يعرض فيديو نادر لتجلي العذراء على قباب كنيسة الزيتون
كتب:
مارينا رؤوف
12:50 م | الأحد 02 أبريل 2023
تجلي العذراء حسب الاعتقاد المسيحي على قباب كنيسة الزيتون
نشر مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث بكنيسة العذراء الزيتون فيدو جديد تم إعداده خلال الأيام القليلة الماضية عن عدد من الصور الحقيقية لظهور السيدة العذراء مريم بكنيستها بالزيتون وصوة محاكاه لروايات شهود العيان احتفالًا بذكرى الظهور في الثاني من أبريل عام 1968م مع مرور 55 عامًا على التجلي.
وفي الفيديو الذي أعده المركز جاءت خلفية الصور والفيديوهات بعض من كلمات بصوت البابا شنودة التي لم يتم نشرها من قبل، والتي تحدث فيها عن ظهور السيدة العذراء مريم فوق قباب كنيستها بالزيتون والتي شاهدها خلالها الألاف من المصريين.
وخلال الفيديو جاء صوت البابا شنودة الثالث كراوي للأحداث مع عرض الصور، «لعل من الأماكن التي لها قدسية خاصة، كنيسة العذراء الزيتون، لا توجد أجمل من قباب كنيسة الزيتون التي غلفت بالنور حينما ظهرت عليها العذراء».