مركز البابا شنودة يعرض فيديو نادر لتجلي العذراء على قباب كنيسة الزيتون

نشر مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث بكنيسة العذراء الزيتون فيدو جديد تم إعداده خلال الأيام القليلة الماضية عن عدد من الصور الحقيقية لظهور السيدة العذراء مريم بكنيستها بالزيتون وصوة محاكاه لروايات شهود العيان احتفالًا بذكرى الظهور في الثاني من أبريل عام 1968م مع مرور 55 عامًا على التجلي.

وفي الفيديو الذي أعده المركز جاءت خلفية الصور والفيديوهات بعض من كلمات بصوت البابا شنودة التي لم يتم نشرها من قبل، والتي تحدث فيها عن ظهور السيدة العذراء مريم فوق قباب كنيستها بالزيتون والتي شاهدها خلالها الألاف من المصريين.

وخلال الفيديو جاء صوت البابا شنودة الثالث كراوي للأحداث مع عرض الصور، «لعل من الأماكن التي لها قدسية خاصة، كنيسة العذراء الزيتون، لا توجد أجمل من قباب كنيسة الزيتون التي غلفت بالنور حينما ظهرت عليها العذراء».