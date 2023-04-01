10 معلومات عن «ظهور العذراء» فوق كنيستها بالزيتون.. شاهده جمال عبد الناصر

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا الأحد، الذكرى الـ55 لـ«ظهور السيدة العذراء مريم» على قباب كنيستها في الزيتون.

10 معلومات عن «ظهور العذراء» بالزيتون

وخلال السطور التالية، نشرت الكنيسة القبطية، في بيان لها، أبرز المعلومات عن «ظهور العذراء» في الزيتون، في عيد تجليها الـ55 كالتالي:

1- ظهرت السيدة العذراء مساء الثلاثاء 2 أبريل 1968، فوق قباب كنيسة السيدة العذراء بالزيتون في شارع طومان باي.

2- ظهرت السيدة العذراء بأشكال مختلفة فأحينا بالجسم الكامل وبنصفه العلوي يحيط بها هالة من النور، تحت القباب وخارج قباب الكنيسة، كما كانت تتحرك وتبارك المشاهدين بيديها ورأسها.

3- استمر الظهور في بعض الأيام لمدة ساعتين وربع، كما كان في فجر الثلاثاء 30 أبريل من نفس السنة إذ استمر التجلي من الساعة الثانية والدقيقة الخامسة والأربعين وحتى الخامسة صباحاً.

4- كان أول من يشاهد الظهور عمال جراج مؤسسة النقل العام الموجودة في شارع طومان باي المطل على الكنيسة، حيث شاهد حارس الجراج نورا متوهجا فوق القبة الكبرى للكنيسة.

5- اعتقد العمال في البداية أنها فتاة تعتزم على الانتحار، بحسبما كتب الأنبا جريجوريوس، أسقف عام الدراسات اللاهوتية والثقافية القبطية والبحث العلمي، في مقال له في جريدة وطنى عام 2004.

6- شهد هذا الظهور آلاف المواطنين من مختلف الطوائف والأديان ومن الأجانب.

7- صاحب ظهور العذراء في كنيستها بالزيتون حدوث معجزات شفاء لكثيرين، حسب الاعتقاد المسيحي، ثبتت علمياً والشهادات الجماعية.

شاهدها جمال عبد الناصر

8- أصدر البابا كيرلس السادس بيانا في 4 مايو 1968، أقر فيه الاعتراف بملء الإيمان بظهور العذراء في الزيتون.

9- تم تصوير الظهور الأول للعذراء فوتوغرافيا وتم إذاعته أيضاً على التليفزيون المصري، كما نشرت العديد من الصحف ووكالات الأنباء خبر ظهور العذراء.

10- يقال إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قد شاهد تجلى العذراء في الزيتون من خلال شرفه منزل أحمد زيدان أحد تجار الفاكهة هناك، حسبما جاء في مقال نشر في صحيفة الغد بتاريخ 15 يونيو 2005.