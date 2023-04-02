إحياء الذكرى 55 لظهور العذراء فوق قباب كنيسة الزيتون اليوم

تحل اليوم الذكرى الخامسة والخمسين لظهور السيدة مريم العذراء، على قباب كنيستها في الزيتون بالقاهرة في 2 أبريل 1968.

احتفال كنيسة العذراء بالزيتون

وتختتم كنيسة العذراء مريم بالزيتون، اليوم، الاحتفالية التى أقامتها على مدار ثلاثة أيام بداية من 31 مارس وحتى 2 أبريل بمناسبة تجلي العذراء فوق قباب الكنيسة، وذلك من الساعة 6:30 وحتى الساعة 8:30 مساءً.

وأصدر البابا كيرلس السادس في 4 مايو 1968 بيانًا يقر الإيمان فيه بظهور العذراء فوق كنيستها بالزيتون، فقد استمر الظهور عدة أيام إذ شاهده آلاف المواطنين من مختلف الطوائف والأديان ومن الأجانب، بحسب بيان الكنيسة.

ونقل التلفزيون المصري تجلي العذراء، والتقاط المصورين العديد من الصور للظهور بأشكالِ مختلفة للسيدة العذراء، حيث ظهرت على أشكال عدة منها الأجسام النورانية والحمام والبخور.

أول من شاهد ظهور العذراء

وبحسب بيان الكنيسة، كان أول من يشاهد الظهور عمال جراج مؤسسة النقل العام الموجودة في شارع طومان باي المطل على الكنيسة، إذ شاهد حارس الجراج نورًا متوهجًا فوق القبة الكبرى للكنيسة.

واعتقد العمال في البداية أنها فتاة تعتزم على الانتحار، بحسب ما كتب الأنبا غريغوريوس، أسقف عام الدراسات اللاهوتية والثقافية القبطية والبحث العلمي، في مقال له في جريدة وطني عام 2004.