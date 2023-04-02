دعاء لأبي المتوفى في رمضان.. «اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله»

دعاء لأبي المتوفى في رمضان، يشغل بال الكثيرين من المسلمين، خلال أيام شهر رمضان المبارك، تبركًا بهذ الأيام الفضيلة؛ ليعرفون أفضل صيغ الدعاء، التي يمكن التوسل إلى الله بها واستغلال هذه الأوقات المباركة لعل الله يرحم بها الأب المتوفى.

دعاء لأبي المتوفى في رمضان

دعاء لأبي المتوفى في رمضان، أفضل ما يمكن القيام به للميت، وهو ما أكده الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، ردًا على سؤال ورد لدار الإفتاء يقول «ما أفضل الأعمال للميت بعد موته؟»، إذ أوضح أن الصدقة الجارية والدعاء له ووهب ثواب الحج أو العمرة له، أفضل الأعمال للمتوفى بعد موته، وبحسب حديث شريف للنبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ: إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»، رواه مسلم.

والسطور التالية ترضد بعض الدعاء لأبي المتوفى في رمضان:

- اللهم أبدل أبي دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وادخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار، اللهم إن كان أبي مُحسنًا فزد من حسناته، وإن كان مُسيئًا فتجاوز عن سيئاته.

- «ربي إنك عليم سميع قريب مجيب الدعاء، أجب دعائي يا رب العالمين، اللهم أنزل السكينة والرحمة والمغفرة على قبر أبي وأمي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرًا».

- اللهم ارحمنا إذا أتانا اليقين، وعرق منا الجبين، وكثر الأنين والحنين، وارحم أبي تحت التُراب واسعده في الجنة الفردوس كما أسعدني.

- «اللهم ارحم أبي واغفر لأبي واجعل أبي من أصحاب الرسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- في الجنة، اللهم وأكرمهم بالسعادة في الآخرة يا كريم».

- اللهمّ اجعل عن يمينه نورًا، حتى تبعثه آمنًا ومطمئنًا في نور من نورك، وارزقه بكل حرف في القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة وبكلّ آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء في القرآن جزاء.

- «اللهم اجعل قبر أبي بستانًا مليئًا بالخيرات من بساتين الجنات، واحفظه يوم القيامة بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يُضام يا أرحم الراحمين».

- اللهم ارحمه من عذاب القبر، واملأ قبره بالرضا، والنور، والفسحة، والسرور، وانقله إلى جنات الخلود.

- «اللهم إن أبي وأمي قد صارا في ذمتك وحبل جوارك، ربي إنك القادر على كل شيء، اللهم عاملهما برحمتك ومغفرتك، اللهم أدخلهما الجنة بعفوك وكرمك ولا تدخلهما الجنة بأعمالهما يا أرحم الراحمين».

- اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسُن أولئك رفيقًا، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.

- «اللهم أفض على قلب أمي وقلب أبي السكينة والرحمة والمغفرة والهدوء الإسلامي في قبرهما، اللهم وعاملهما بالخير والغفران والرحمة يا غفور يا رحيم».

- «اللهم اجعل لأبي وأمي منزلة عظيمة ومرتبة رفيعة في الجنة، واجعل حسابهما يسيرًا يا أرحم الراحمين، اللهم وأدخل أبي وأمي الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب».

- «اللهم أنت أعلم بحال أبي وأمي، أسألك وأنت مجيب السؤال أن تثبتهما عند سؤال الملكين يا كريم، اللهم وأعنهما على ضمة القبر وعذابه، وأبعد عنهما كل حزن واسى واجعلهما هادئين في قبرهما».

يذكر أنّه لم يرد في صحيح السنة النبوية أنّ هناك دعاء لأبي المتوفى في رمضان، وما جاء من أحاديث حول هذا الأمر ضعيفة الإسناد، ولكن الأدعية يمكن ترديدها في أي وقت من العام، ويمكن للمسلم الدعاء بما شاء إلى الله فهو قريب مجيب الدعوات.