أفضل دعاء قبل أذان المغرب.. «اللهم اجعل لي نصيبا من رحمتك»

مع اقتراب موعد الإفطار كل يوم خلال شهر رمضان، يبحث المسلمون عن أفضل دعاء قبل أذان المغرب، من أجل الدعاء به إلى الله في هذه الساعة المباركة وآخر دقائق من الصيام قبل أن يبتل الريق ويذهب الظمأ، كنوع من التقرب إلى الله عز وجل، وتحقيق الأمنيات، لذا تزايدت عمليات البحث عن أفضل دعاء قبل أذان المغرب، اهتماما بترديد الأدعية قبل الإفطار كونه من الأوقات المستحب فيها الدعاء.

أفضل دعاء قبل أذان المغرب

وعن أفضل دعاء قبل أذان المغرب، فمن المستحب أن يتم الدعاء وقت الأذان بـ«اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا».

أفضل الأدعية قبل أذان المغرب

كما يمكن الدعاء على الإفطار قبل أذان المغرب بـ«اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقرّبه، وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه»، وأيضا ترديد الأدعية التالية: «اللّهُمَّ اجْعَل لي فيه هذا اليوم نَصيبًا مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَاهْدِني فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَخُذْ بِناصِيَتي إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يا أمَلَ المُشتاقينَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ، وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُتَّقِينَ، بِرَأْفَتِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ»، وهو أحد أفضل دعاء قبل أذان المغرب.

يذكر أنّه لم يرد في صحيح السنة النبوية أنّ هناك أدعية يومية في شهر رمضان، وما جاء من أحاديث حول هذا الأمر ضعيفة الإسناد، ولكن الأدعية يمكن ترديدها في أي وقت من العام.