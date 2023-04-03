تحذير رسمي من «الصحة» بشأن الإسراف في تناول العرقسوس

«هل العرقسوس يرفع نسبة السكر في الدم».. سؤال أجابته وزارة الصحة والسكان، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، إذ يحرص المواطنين على تناول هذا المشروب على وجبة الإفطار، كما يأتي في اطار خطة وزارة الصحة، لرفع التوعية المجتعية للمواطنين، بما يجب فعله ولا يجب فعله خلال شهر رمضان من عادات غذائية سليمة وأخرى خاطئة يجب البعد عنها.

هل العرقسوس يرفع مستوى السكر في الدم؟

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن العرقسوس مفيد للأشخاص الأصحاء، بشرط ألا يزيد عن 3 أكواب في اليوم الواحد، مشيرة إلى أنه في حال زيادة الكمية المصرح بها، سيعمل على رفع مستوى السكر في الدم، مؤكدة أنه يعمل على حرق الدهون في الجسم، لكن لابد من تناوله دون إسراف.

فئات ممنوعة من تناول العرقسوس

وتابعت وزارة الصحة والسكان، هناك فئات من المواطنين لا بد من البعد عن تناول العرقسوس لهم، وهم مرضى الكلى والضغط، وقالت إن تناول العرقسوس لهذه الفئات، يعمل على زيادة نسبة البوتاسيوم، ومن ثم يؤثر على الكلى وعضلة القلب، ويؤثر على مرضى الضغط، حيث أنه يعمل على ارتفاع ضغط الدم.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن خلال شهر رمضان، أو عبر منصاتها الإلكترونية المختلفة، لمتابعة المنشورات التوعوية، التي تشير إلى العادات الغذائية التي يجب البعد عنها خلال شهر رمضان.