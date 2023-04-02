ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن التدخين؟.. «الصحة» تكشف التفاصيل

«ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن التدخين؟»، سؤال أجابت عنه وزارة الصحة والسكان، في تقرير أصدرته قبل قليل، موضحة أنّه بعد 5 أيام من التوقف عن التدخين، تظهر عدّة أعراض، من بينها «الصداع وقلة التركيز والعصبية واضطراب في النوم»، لافتة إلى أنّ الصمود لمدة 5 أيام وتجاوز فترة ظهور الأعراض، يساعد كثيرا في الصمود والتخلص من العادة السيئة، ويمكن الاستعانة بالخط الساخن 16328 للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، والذي جرى تدشينه مؤخرا.

ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن التدخين ؟

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أهمية تجنب كل ما يُشجع على التدخين، وأبرزها السجائر الإلكترونية التي يلجأ إليها البعض ظنّا منهم أنّها تساعد في الإقلاع عن التدخين، وهذا أمر خاطئ تماما، لافتة إلى أهمية ممارسة الرياضة، ومضغ أشياء بسيطة في الفم.

5 أعراض انسحاب عند التوقف عن التدخين

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّه يمكن التغلب على أعراض الانسحاب من التدخين، من خلال تناول الفاكهة خاصة البرتقال والموز، مشيرا إلى أهمية السكريات والشوكولاتة والزبادي، لدورها المهم في تقوية الجسم ضد السموم، كما يمكن اللجوء إلى الشاي الأخضر الذي يعمل على الحد من زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين وينقي الجسم من السموم.

وطالبت وزارة الصحة، المدخنين، بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن للإقلاع عن التدخين، وتلقي التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد على المدخنين بشكل سريع وتقديم الحلول المناسبة لكل حالة في محاولة للمساعدة للإقلاع عن التدخين.