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جامعة أسيوط تعلن عن فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الطب

كتب:

حسن عبد النعيم
02:26 م | الأحد 02 أبريل 2023
رئيس جامعة اسيوط

رئيس جامعة اسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، عن فتح باب الترشح لشغل منصب عميد كلية الطب بالجامعة، وذلك تزامناً مع قرب انتهاء الفترة القانونية للعميد الحالي.

فحص أوراق الترشيح 

وكشف رئيس جامعة أسيوط عن رئاسته للجنة استلام أوراق الترشح من الراغبين في شغل المنصب وفحصها، واتباع باقي الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن وفق الجدول الزمني المعلن.

مواعيد التقدم لمنصب عميد

وأضاف المنشاوي أنه من المقرر أن يشهد الأحد المقبل الإعلان عن بدء تقديم الأوراق من الراغبين في الترشح لمنصب عميد كلية الطب، والذي يمتد حتى الخميس 13 أبريل في الثالثة مساءً، على أن يتم يوم السبت 15 أبريل إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين للترشح، ويوم الأحد 16 أبريل فتح باب التظلمات والطعون وذلك لمدة يومين تنتهي في اليوم التالي الاثنين 17 أبريل في تمام الساعة الثالثة مساء، على أن يتم يوم الخميس 20 أبريل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين بعد فحصها من اللجنة المختصة والبت فيها.

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