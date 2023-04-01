مصرع مهندس وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي

لقي مهندس مصرعه، وأصيب 3 آخرون بينهم طبيب وطفل، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حاث تصادم مروّع وقع بين سيارتين ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدا سيطرتهما على السيارتين فاصطدما معًا.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور لاتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المحافظة، ووجود متوفي ومصابين.

مصرع شخص وإصابة 3

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبين وقوع تصادم بين سيارتين على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، قبل كوبري الواسطى بنحو 2 كيلو، مما أسفر عن مصرع مهندس وإصابة 3 آخرين بينهم طبيب.

أسماء المتوفى والمصابين

وأسفر الحادث عن مصرع مهندس يدعى وحيد مصيلحي محمود، 58 سنة، ومقيم القاهرة، وإصابة كل من أحمد محمد هريدي، طبيب، 22 سنة، ومقيم عزبة الصحيح بسيلا مركز الفيوم، ومالك أحمد سيد فتحي 7 سنوات ومقيم سمالوط المنيا، وأحمد سيد فتحي عطوش، 33 سنة، ومقيم سمالوط المنيا.

نقل الجثة والمصابين للمستشفى

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إزالة آثار الحادث

جرت إزالة آثار الحادث، ونقل السيارتين إلى المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي قرب موقع الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.