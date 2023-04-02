محافظ أسيوط يكرم حاصلة على دكتوراه في التربية الخاصة تطوعت لرعاية مرضى التوحد

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتورة شيماء سيد أحمد حافظ، لتميزها وتفوقها في البحث العلمي وحصولها على الدكتوراة في التربية الخاصة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة القاهرة، وتطوعها لرعاية وعلاج مرضى التوحد، وذلك في إطار دعم ورعاية المتفوقين والمتميزين في كافة المجالات وتكريمهم لحثهم على الجد والاجتهاد.

علاج مرضى التوحد

وسلم المحافظ شهادة التقدير للدكتورة شيماء سيد أحمد، وحثتها على التفاني في خدمة المجتمع وتحقيق أقصى استفادة من الأبحاث العلمية وخاصة في مجال رعاية وعلاج مرضى التوحد، مؤكدًا أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للاحتفاء بهم وللاعتراف بعطائهم وتحفيزًا لخلفائهم للتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد في العمل.

ثقافة التعامل مع مرضى التوحد

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة نشر ثقافة التعامل مع الأشخاص المصابين بمرض التوحد والتوعية بماهية المرض وسبل تحسين حياة الأطفال والبالغين الذين يعانون منه وطرق التعامل الصحيحة معهم، مشيراً إلى التركيز على الاستفادة من استخدام التقنيات المساعدة للأشخاص المصابين بمرض التوحد واستخدام الأدوات المناسبة لهم والتي تساعدهم في إزالة الحواجز التي تحول دون مشاركاتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الكاملة في المجتمع وفي تعزيز المساواة والإنصاف.

ولفت إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالأشخاص ذوي الاعاقة بمختلف إعاقتهم بمن فيهم أمراض التوحد وهو ما يظهر جليًا في التوجيهات المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030.