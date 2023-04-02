تعيين وكيلا لكلية تكنولوجيا صناعة السكر في جامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، 3 قرارات جديدة، منها ندب الدكتور ريمون ميلاد زكي الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم؛ للقيام بعمل وكيل لكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمدة عام.

وشملت القرارات تعيين الدكتورة نعيمة محمد همام يوسف الأستاذ بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم بالجامعة رئيساً لمجلس قسم النبات والميكروبيولوجى بالكلية لمدة ثلاث سنوات، وقيام الدكتورة هند محمد علي محمد الأستاذ المساعد بقسم الافتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية بالجامعة بعمل رئيس مجلس قسم الاقتصاد المنزلي بالكلية، وذلك لمدة عام.

متابعة سير العمل

وفي سياق آخر، أكد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على تعظيم الإفادة مما تملكه من مدن جامعية متكاملة تحظى بإقبال طلابي كثيف؛ للإقامة داخل وحداتها السكنية؛ للطلاب المصريين، أو الوافدين الدارسين بكليات الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أن المدن الطلابية لجامعة أسيوط ليست مجرد سكن للطلاب المغتربين فحسب، وإنما مكان يقدم الرعاية للطلاب والطالبات فى جميع النواحي العلمية والثقافية والرياضية.

جولة نائب رئيس جامعة أسيوط

جاء ذلك تعقيبا على التقرير المقدم من الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، حول قيام سيادته بزيارة لقطاع المدن الجامعية، والتي رافقه فيها الأستاذ عرفة أبو العلا مدير عام قطاع المدن الجامعية، وعماد محمد سيد مدير المدينة الجامعية (طلبة) إلى جانب عدد من القيادات الإدارية بقطاع المدن الجامعية.

جودة الخدمات

وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور أحمد عبد المولى خلال جولته التفقدية بحسن انتظام سير العمل، وجودة الخدمات المقدمة للطلاب؛ مؤكدا على مواصلة إدارة الجامعة التطوير و الارتقاء بمستوى كل الخدمات، و إتاحة الفرص لأبنائها الطلاب؛ لممارسة مختلف الأنشطة الطلابية، وتوفير الرعاية اللازمة من أجل تفوقهم الدراسي.كما شملت الجولة، تفقد الوحدات السكنية (أ) و (ج)، والإسكان الفاخر، وملاعب كرة القدم، و صالة الأنشطة الطلابية.