سفراء دولة التلاوة.. قراءة بصوت السيد الغيطاني من البرازيل عبر قناة الناس

عرضت قناة الناس تلاوة بصوت القارئ السيد عبدالكريم الغيطاني من ولاية ساو باولو بدولة البرازيل.

سفراء دولة التلاوة

وتنقل قناة الناس تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.