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سفراء دولة التلاوة على قناة الناس.. القارئ محمود عمر نصر من ساو باولو

كتب:

محمد عزالدين
10:43 م | السبت 01 أبريل 2023
قناة الناس

قناة الناس

عرضت قناة الناس تلاوة بصوت القارئ محمود عمر نصر، من ساو باولو، فى البرازيل. 

سفراء دولة التلاوة

وتنقل قناة الناس تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

 

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