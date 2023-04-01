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سفراء دولة التلاوة.. القارئ عبد الكريم الغيطاني من البرازيل على قناة الناس

كتب:

محمد عزالدين
10:37 م | السبت 01 أبريل 2023
سفراء دولة التلاوة

سفراء دولة التلاوة

عرضت قناة الناس تلاوة بصوت القارئ السيد عبد الكريم الغيطانى، من ساو باولو، فى دولة البرازيل. 

سفراء دولة التلاوة

وتنقل قناة الناس تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

 

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