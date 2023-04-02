«تربية حلوان» تستقبل وفدا من مشروع مبادرة تميز المعلم «TEI»

استقبل الدكتور حسام حمدي، عميد كلية التربية جامعة حلوان، وفدا من مشروع مبادرة تميز المعلم (TEI)، وذلك لإجراء زيارة استطلاعية ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي يجريها وفد المبادرة لكليات التربية بالجامعات الحكومية المصرية تمهيدا لاختيار 15 كلية منها سيتضمنهم مشروع المبادرة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والسعي الدائم لكلية التربية بحلوان للانخراط في جهود التدويل والشراكة الدولية مع مختلف الجهات والكيانات المرموقة ذات الاهتمام بالشأن التعليمي التربوي.

وتضمنت الزيارة عقد لقاء مع ممثلي الكلية حضره عميد الكلية والوكلاء ورؤساء الأقسام العلمية ومديري ومسؤولي وحدة ضمان الجودة ووحدة متابعة الخريجين ووحدة القياس والتقويم والتربية العملية، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس، وذلك للتعريف بالمبادرة وأهدافها وآليات العمل بها، كما ناقش اللقاء كيفية دمج التكنولوجيا في جميع البرامج التعليمية وتطوير التربية العملية، وآليات عقد شراكات بين الجامعات المصرية والجامعات الأمريكية في مجال إعداد المعلم لتبادل الخبرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.

جولة بمعامل التكنولوجيا وعلم النفس

وأيضاً قام الوفد بتفقد معامل تكنولوجيا التعليم وعلم النفس التربوي ومعامل اللغات وقاعات التدريس المصغر، وتعرف على طبيعة احتياجات تلك المعامل والتي تمكنها من القيام بالدور المنوط بها في إعداد معلمي المستقبل بالشكل الأمثل.

تفاصيل مشروع مبادرة تميز المعلم

جدير بالذكر أن مشروع مبادرة تميز المعلم ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وينفذه مركز تطوير التعليم (EDC) بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس الأعلى للجامعات ودار نهضة مصر للنشر وشركة ميكروسوفت، وعدد من الجامعات الأمريكية الرائدة، وهي: جامعة فلوريدا وجامعة أريزونا والجامعة الأمريكية في بيروت، ويقوم المشروع على عدد من الأهداف الاستراتيجية من أبرزها تحسين جودة تعليم المعلمين بالجامعات المصرية، وبناء قدرات المعلمين وتعزيز مهاراتهم، ودعم عملية تعلم الطلاب والنهوض بإصلاح التعليم 2.0 في مصر.

يأتي ذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية لدعم التعليم في جمهورية مصر العربية، والسعي لتعزيز قدرات كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس الأعلى للجامعات لمواءمة برامج تعليم المعلمين مع جهود الإصلاح الوطنية ومن ثم تطبيق أفضل الممارسات الدولية المنوطة بذلك.