تجديد حبس «الحفناوي» أخطر تاجر ترامادول في حلوان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس موظف 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من العقاقير المخدرة، وعملات أجنبية، ومشغولات ذهبية بدون فواتير، وذلك قبل توزيع المواد المخدرة على المتعاطين بدائرة قسم شرطة حلوان، وطلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافٍ.

مخدرات داخل سيارة

وكشفت التحقيقات أن المعلومات السرية لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، أفادت بقيام المدعو «محمد م.م.ح»، وشهرته «الحفناوي» 53 عاما، موظف بالمعاش، بحيازة مواد مخدرة يقوم بتوزيعها على المتعاطين من أهالي حلوان، وتبين صحة المعلومات الواردة، وبإعداد كمين ثابت للمذكور، أمكن ضبطه بأحد شوارع حلوان داخل سيارة ملاكي ماركة «ڤولكس» بيضاء اللون، وبتفتيشه عثر على 1716 قرصا مخدرا من أقراص التامول والترامادول والمنشطات الجنسية، وهاتف محمول، ومبلغ مالي 34600 جنيه مصري، و345 دولارا أمريكيا، و20 يورو، و24 جنيه ذهب، فتم اصطحابه إلى ديوان القسم.

وفق اعترافات المتهم فإن المضبوطات حيازته بقصد الإتجار، والمبالغ المالية المحلية، متحصلات البيع لتجارته الآثمة، والعملات الأجنبية للإتجار بها في السوق السوداء بما يخالف القانون، والسيارة لتسهيل التنقل.

تعرف على عقوبة الإتجار في المخدرات

قال المحامي رامي عبد المنعم، الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وفقا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، حددت عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات وجاء نصها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأي صورة في غير هذا الغرض، وكل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.