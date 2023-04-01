آخر موعد للتقديم بوظائف جامعة حلوان.. اعرف الأوراق المطلوبة

أعلنت بوابة الالكترونية للحكومة آخر موعد للتقدم إلى الوظائف الشاغرة في جامعة حلوان، وطريقة التقديم والمستندات المطلوبة على النحو التالي:

الوظائف الشاغرة في جامعة حلوان:

1- رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

2- مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي.

3- مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب

4- مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا

5- مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية

6- مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية

المستندات المطلوبة للوظائف:

عدد 9 ملفات «أصل + 8 صور» تشمل الاتي:-

1. بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل.

2. بيان عن أبرز إنجازات المتقدم للوظيفة وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك معتمدة.

3. اقتراحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية فيها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته، وفقًا لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 95 لسنة 2017 .

4. إعداد مقترح بشان خطة العمل على أن يتمّ إعداد الملخص والمقترح باستخدام الحاسب الآلي وعمل presentation له على برنامج PowerPoint تمهيدًا لعرضه على لجنة القيادات.

5. عدد 6 صور شخصية.

6. صورة البطاقة الشخصية.

7. صورة جواز السفر إن وجد.

8. شهادة معتمدة تفيد خلوه من الأمراض المعدية وتحليل المخدرات.

آخر موعد للتقدم للوظيفة

وحسب إعلان آخر موعد للتقدم إى وظائف جامعة حلوان 30 أبريل الجاري.

طريقة التقديم إلى وظائف جامعة حلوان:

جامعة حلوان - المبنى الإداري - الدور الرابع - مدير عام الإدارة العامة لشئون الأفراد وهيئة التدريس، ت: 28162054 – داخلي 3051 - 3078.