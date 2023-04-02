محافظ كفر الشيخ يوجه بضبط وإحكام الرقابة على أسعار السلع بالأسواق

حذر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من التلاعب في أسعار السلع بالأسواق بما يضر بمصلحة المواطنين في شراء سلع مبالغ في قيمتها السعرية، مشيراً إلى تكثيف الحملات الرقابية كل يوم سواء أثناء فترات النهار وكذلك ليلاً على المخابز والمحلات التجارية ومحلات الألبان، بما يمنع الاحتكار في السلع ومحاربته.

محلات مفاجئة على الأسواق الحرة

وأشار محافظ كفر الشيخ، عبر بيان، أن الحملات الرقابية منتشرة على مدار الساعة بمراكز ومدن الإقليم، بهدف المرور على الأسواق الحرة والمحلات التجارية لضبط أي تلاعب في الأسعار، وتحرير مخالفات لمن يتجاوز ذلك في إطار القانون.

حملات مكثفة على مخابز العيش

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه أعطي توجيهات لمديرية مديرية التموين، وكذلك اللجان المشكلة من قبل مجالس المدن لمتابعة مخابز العيش داخل المراكز والقرى، مع ضرورة التشديد على الجودة والوزن المطابق للمواصفات لكل رغيف عيش، وذلك بما يعود بالنفع على قطاع المستهلكين من أبناء المحافظة.

كما شدد على ضرورة المرور على المتاجر والسوبر ماركت ومختلف المحلات المتواجدة في المدن والمراكز لضمان تحقيق العدالة في مراقبة حركة السلع خلال شهر رمضان المبارك.